Разбушевавшийся «КОС-Синтез» разгромил очередного соперника

Москва попала под горячую руку казанцев

С гола Эмиля Зиннурова (в бело-зеленой шапочке) начался разгром во втором поединке . Фото: предоставлено СК «Синтез»

Двумя разгромами очередного соперника завершились домашние игры чемпионата Евразийской лиги для ватерполистов «КОС-Синтеза». Под горячую руку казанской команды, раздосадованной итогами предыдущих поединков в Волгограде, попался московский клуб МК СШОР «Восток». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Два разгрома в качестве реванша

Послевкусие от матчей предыдущего тура в Волгограде в стане казанской команды было таким сильным, что становилось страшно за следующего соперника. Под горячую руку нашим ватерполистам попались москвичи из первой команды МК СШОР «Восток». Соперник вполне серьезный, занимающий четвертое место в турнирной таблице, правда, в этом сезоне переживающий смену поколений. Но при этом состав у команды вполне боевой, и в первой половине стартовой игры москвичи стояли насмерть, минимально уступая в каждом из двух периодов по 3:4, суммарно 6:8.



Но с третьего периода сопротивление москвичей было сломлено, после того, как 8-минутка была выиграна с сухим счетом 5:0. Объективно ощущалось превосходство казанского дуэта столбов Сергея Лисунова и Никиты Деревянкина над московским тандемом Владислава Егорова и Замира Мирзиева. Деревянкин сделал пента-трик, на счету Лисунова хет-трик, в четыре руки они набросали восемь мячей, оказавшись на голову сильнее защитников московской команды.

Даже в предыдущем противостоянии с волгоградским дуэтом Михаила Рудого и Владимира Нежинского не было подобного превосходства, и это немного обидно. Дело в том, что 28-летний Егоров и 23-летний Мирзиев, как воспитанники казанской школы водного поло, на карандаше у тренерского штаба, и именно кто-то из них может прийти на замену 39-летнему капитану «КОС-Синтеза» Сергею Лисунову.

Да и новый тренерский штаб сборной России, который, скорее всего, возглавит серб Деян Станоевич сейчас вдвойне внимательно рассматривает кандидатов на первый международный старт. И вряд ли они будут рассматривать Лисунова на долгосрочную перспективу, как и Нежинского или 36-летнего питерца Игоря Плискевича. Андрей Балакирев из Астрахани, который приближается к 30-летию, и, видимо, 32-летний Деревянкин, идущий на первом месте в списке бомбардиров. Хотя львиную долю голов он забросил в ворота молодежной команды Санкт-Петербурга, это тоже надо принимать во внимание.



Увы, не может записать матчи в актив и голкипер московской команды Никита Гудованый. Поскольку на скамейке запасных у москвичей сидел 17-летний Андрей Римашевский, то у МК СШОР «Восток» не было смены голкипера, как опции усиления игры. Только за четыре минуты до конца первого матча произошла замена, после чего казанцы перестали терзать ворота москвичей, забросив Римашевскому только с точки пенальти. В остальном же Гудованому пришлось испить всю горечь поражения до дна, пропустив за два матча 35 голов. Евгений Ярощук в этом плане был вариативен, сменив Игоря Чиркова после первой половины стартового матча при счете 8:6, и со второй половины ворота защищал Евгений Костров.

Артем Одинцов провел первый матч, после своего 38-летия. предоставлено СК «Синтез»

За что же так с москвичами?

Расписывать течение второй половины стартового матча Казани и Москвы нет особенного смысла 11:1, 5:0 по итогам третьей 8-минутки и 6:1 по итогам заключительного периода. А ведь в составе москвичей, помимо Егорова и Мирзиева, было еще двое воспитанников казанской школы — Адель Гиниятов и Даниил Иванов, а на тренерском мостике должен был находиться второй наставник, Александр Бойко, которого в этот раз не было видно в Казани.

Переспав ночь с таким разгромом — 7:19, москвичи вышли на повторный поединок биться до конца, положив все силы для того, чтобы взять реванш. И первый период снова прошел от ножа, завершившись вничью со счетом 4:4. Такое количество и многообразие голов было некой благодарностью зрителям, добравшимся до бассейна «Казаньоргсинтез» в морозную погоду с отметкой градусника минус 25.

Никите Гудованому пришлось испить всю чашу горечи до дна. предоставлено СК «Синтез»

Вознаградив казанских зрителей многообразием голов, в начале второго периода синтезовцы немного подсластили горечь неудач Гудованому, когда Николай Лазарев не смог реализовать пенальти. После чего стали играть в собственное удовольствие. Результативный бросок Эмиля Зиннурова начал неуклонное движение казанской команды ко второй подряд победе и снова разгромной.

Второй период был выигран со счетом 6:0, третий — 4:1, чего не вынесла душа москвича Матвея Рябова, получившего прямую красную карточку. Кстати, только этот эпизод игры заставил вспомнить о судейской бригаде, которую составили Олег Белошниченко из Ростова-на-Дону, вернувшийся на судейский бортик спустя некоторое время, и севастополец Леонид Семко.

В отношении последнего необходимо сказать, что ватерпольная карьера его протекала в период чемпионата Украины, как и у сына Ильи Семко. Но тренерская карьера Ильи Семко и ватерпольная карьера Льва Семко, сына Ильи Леонидовича и внука Леонида Станиславовича, проходит в рамках российских чемпионатов. Таким образом, к российскому водному поло присоединилась еще одна ватерпольная династия, как московская династия Древалей, астраханская династия Герзаничей, казанско-новосибирское семейство Веревкиных — Лисуновых, казанское семейство Шепелевых и другие.



По следам противостояния с Волгоградом



Вторая половина повторного матча уже не была такой результативной, поскольку синтезовцы почувствовали себя реабилитированными за досадные осечки в Волгограде. Итоговый счет 17:9 сам по себе отражал почти двукратное преимущество над попавшими под раздачу москвичами.

С другой стороны, в Астрахани местные динамовцы дважды были сильнее волгоградского «Спартака», обыграв его со счетом 11:10 и 12:8. Только в первом из двух поединков гости были близки к победе, но проиграв в заключительном периоде 1:4, не смогли заработать даже очка.

В целом весь этот судейский перформанс Абдризякова и Карузина в концовке двух волгоградских матчей был ничем не объясним. Решение, принятое директоратом проведения чемпионата, по итогам изучения видеоповтора спорного момента во втором матче «Спартак-Волгоград» — «КОС-Синтез» (12:11) означает, что гол казанца Ивана Васильева признан правильным, и результат встречи изменен на ничейный — 12:12. Для определения победителя первенства будет проведена серия пятиметровых бросков, которая состоится в феврале в рамках игрового дня ответных матчей. При всем комплексе невынужденных ошибок, допущенных синтезовцами по ходу матчей, слабой игре вратарей, неважной реализации пенальти, что тоже приходится констатировать, конечным послевкусием того противостояния станут судейские ошибки.

Николай Лазарев в казанских матчах был тише воды, ниже травы. предоставлено СК «Синтез»

В судейской карьере Карузина это уже второй поединок с участием Казани и Волгограда, который завершается скандалом. В 2019 году президент казанского клуба Ирек Зиннуров был возмущен ходом второго поединка между этими командами, который завершился дракой прямо в воде. Тогда в напарниках Карузина был судья Сергей Наумов, он же комментатор телеканала «Матч ТВ», из-за чего тот инцидент разбирали в федеральных СМИ. Сейчас, кстати, в прессе полный штиль, хотя ситуация в Волгограде произошла из ряда вон выходящая, причем в историческом плане.



Из состава 2019 года у Волгограда остались Василий Еськов и Михаил Иванков, Михаил Рудай, Тимур Шайхутдинов и весь тренерский штаб, у казанцев — Арслан Закиров, Эмиль Зиннуров, Артем Одинцов, Игорь Чирков да Артур Фатаутдинов, перешедший из состава команды в тренерский штаб. Два игрока на тот момент, волгоградец Константин Киселев и казанец Владимир Нежинский, поменяли расположение команд. Что любопытно, наибольшее количество казанских участников нынешних событий — Костров, Лазарев, Латыпов, Лисунов и Шепелев — в чемпионате того года защищали цвета московского «Динамо», канувшего в вечность. Иными словами, дело не в каких-то персоналиях, находящихся в воде, а в принципиальности противостояния Казани и Волгограда, начавшемся полвека назад. Следовательно обслуживать эти матчи, ближайшие из которых состоятся в конце февраля в Казани, должны самые опытные арбитры страны.



Для сравнения: на завершившемся в Сербии чемпионате Европы, было множество жарких противостояний, одно из которых (между хозяевами чемпионата и сборной Испании) запомнилось обоюдными удалениями Мандича и Гранадоса. Но по завершении матча, его очевидцы говорили и писали о высоком градусе противостояния, а не о судьях, выпустивших из рук нити игры.

