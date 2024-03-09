Бизнес-обзор: новый рулевой на заводе «Кулон», Казанский агрегатный завод ушел «дочке» «Ростеха»

Подборка деловых новостей минувшей недели, часть 2

Фото: предоставлено gossov.tatarstan.ru для realnoevremya.ru

Укороченная по случаю Международного женского дня неделя в Татарстане выдалась богатой на события в промышленной сфере. Продажа активов, кадровые перестановки коснулись ряда знаковых производств в Казани. Так, Казанский агрегатный завод на этой неделе приобрела структура «Ростеха» — холдинг «Вертолеты России», строительный магнат Альберт Фахрутдинов сменил руководство на одном из заводов своей группы, татарстанский алкогольный госхолдинг «Татспиртпром» обнародовал размер чистых активов, которые заметно выросли за прошлый год.



«Вертолеты России» приобрели еще один актив в Казани



Казанский агрегатный завод, занимающийся производством новых видов авиатехники, военной продукции и средств наземного обслуживания, на этой неделе сменил владельцев. Конечными бенефициарами предприятия выступали Леонид Карась и Леонтий Локай. С 5 марта собственником завода стал холдинг «Вертолеты России» (через АНО ДПО «Вертолетный учебный центр»), объединяющий большинство вертолетостроительных предприятий страны и входящий в ГК «Ростех».

Приобретенное им предприятие поставляет продукцию в основном на Казанский вертолетный завод и Улан-Удэнский авиазавод. В общей сложности продает оборудование порядка 60 компаниям, периодически заказы поступают от МЧС и Минобороны.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году Казанский агрегатный завод показал выручку в 1,1 млрд, а чистую прибыль — в 94,83 млн рублей.

Завод продает оборудование порядка 60 компаниям, периодически заказы поступают от МЧС и Минобороны. Платонов Максим

Кадровые рокировки на заводе «Кулон»

На одном из крупных заводов главы холдинга «Кулон» экс-депутата Госсовета РТ Альберта Фахрутдинова во вторник сменилось руководство. Вместо Дениса Попкова управлять АО «Кулонэнергомаш» будет гендиректор основного предприятия группы — завода ЖБИ «Кулонстрой» Марат Илалов. Кроме того, он руководит также еще одной компании Фахрутдинова — ООО «Инвест строй К».

АО «Кулонэнергомаш» является технологическим партнером завода ЖБИ «Кулонстрой» и специализируется на поставках специального оборудования для бетонных смесителей, кирпичных заводов и других строительных узлов. На рынке АО «Кулонэнергомаш» работает 35 лет, имеет конструкторское бюро, бюро испытаний и автоматики, производственные цеха (литейный, деревообрабатывающий, механический, инструментальный), производственную базу, автотранспортную технику.

Предприятие поставляет технологическое оборудование и запчасти для кирпичных заводов и заводов ЖБИ по всей России и в страны ближнего зарубежья. Кроме того, освоил выпуск оборудования для сельского хозяйства, выпускает металлоизделия общестроительного направления и нестандартное оборудование. В 2022 году завод показал оборот в 171,97 млн и чистую прибыль в 668 тысяч рублей.

Предприятие поставляет технологическое оборудование и запчасти для кирпичных заводов и заводов ЖБИ по всей России и в страны ближнего зарубежья. скриншот realnoevremya.ru/ youtube.com/@user-mh6jg4rb9f

Новые госконтракты Виктора Дьячкова и Павла Карабонова

Еще одним событием первых дней марта стала публикация стоимости чистых активов АО «Татспиртпром». За 2023 год их размер составил 17,12 млрд рублей — это существенный прирост по сравнению с предыдущими годами: 13,9 млрд в 2022-м и 12,36 млрд в 2021-м. Другие финансовые результаты крупнейшего татарстанского производителя алкоголя за минувший год не приводятся.

Удачной оказалась неделя для компании «Айсиэл Техно» Виктора Дьячкова, которая выиграла тендер Минобрнауки РТ на поставку компьютерной техники в рамках нацпроекта на сумму в 112,5 млн рублей. Производитель должен обеспечить педагогов 1 734 ноутбуками стоимостью почти 65 тысяч рублей каждый.

Удачной оказалась неделя для компании «Айсиэл Техно» Виктора Дьячкова, которая выиграла тендер Минобрнауки РТ на поставку компьютерной техники. Платонов Максим

Другой король госзаказов Павел Карабанов через свою компанию «Аркада строй универсал» стал поставщиком ГИСУ РТ. Строители должны возвести и оборудовать многофункциональный центр на 350 мест в селе Габишево Лаишевского района. Сумма контракта — 241 млн рублей.

Еще одна татарстанская компания, «СМ-Стройинвест» Магдута Гатауллина, заключила соглашение с администрацией Бардымского муниципального округа в Пермской области. Ей предстоит реконструкция очистных сооружений в селе Барда того же округа. Сумма сделки — 279,35 млн рублей.