В России апробируют новую систему оплаты труда учителей с 1 сентября 2025 года

Фото: Максим Платонов

Новая система оплаты труда учителей будет запущена в пилотном режиме с 1 сентября 2025 года в трех регионах России. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Сейчас разрабатывается новая система оплаты труда, и в трех регионах с 1 сентября она будет опробирована. Это как раз новая система оплаты труда, цель ее — навести порядок в системе оплаты труда педагогов, — заявил министр.

По словам Кравцова, новая система предполагает, что 70% зарплаты будет составлять базовая часть, а 30% — стимулирующие выплаты, размер которых будет определяться школой.

Минпросвещения планирует разработать единые государственные учебники по всем школьным предметам в течение трех лет.

Рената Валеева