Татарстанский стартап создал первую в мире систему навигации для роботов без GPS

Технология «Геопейджер» позволяет роботам ориентироваться с точностью до миллиметра и перемещаться внутри зданий

Фото: Максим Платонов

Компания «Геопейджер» из Татарстана разработала первую в мире систему маркировки воздушного пространства, которая позволяет роботам ориентироваться в пространстве без использования спутниковых систем, сообщила пресс-служба Минцифры.

Технология обеспечивает бесшовное перемещение устройств с улицы внутрь зданий, определение положения с точностью до миллиметра и постоянное соединение. Все данные о перемещении хранятся внутри устройства, что делает систему безопасной и защищенной от внешнего вмешательства.

Первая тестовая зона будет развернута в Иннополисе, где система наземной навигации проверится в реальных условиях. Параллельно компания ведет переговоры с крупными торговыми сетями и промышленными предприятиями о внедрении технологии для логистики и доставки.

Сейчас проводится пилотный проект с сетью дарксторов в Москве для навигации и мониторинга перемещений персонала. Более 50 предприятий и застройщиков уже выразили интерес к разработке.

Ариана Ранцева