Роскомнадзор опроверг ограничения в отношении сервисов Windows

В ведомстве заявили, что меры воздействия к сервисам компании не применяются

Роскомнадзор опроверг сообщения о введении ограничений в отношении сервисов Windows. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Ранее ряд СМИ сообщали, что замедление работы мессенджера Telegram якобы отразилось на функционировании сервисов Windows. В частности, утверждалось, что у части пользователей перестали загружаться обновления для операционной системы.



Ранее «Реальное время» писало, что Telegram за день заблокировал больше 200 тыс. групп и каналов.

Ариана Ранцева