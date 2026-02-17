Новости технологий

Роскомнадзор опроверг ограничения в отношении сервисов Windows

15:31, 17.02.2026

В ведомстве заявили, что меры воздействия к сервисам компании не применяются

Фото: Swello на Unsplash

Роскомнадзор опроверг сообщения о введении ограничений в отношении сервисов Windows. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Ранее ряд СМИ сообщали, что замедление работы мессенджера Telegram якобы отразилось на функционировании сервисов Windows. В частности, утверждалось, что у части пользователей перестали загружаться обновления для операционной системы.

Ранее «Реальное время» писало, что Telegram за день заблокировал больше 200 тыс. групп и каналов.

Ариана Ранцева

