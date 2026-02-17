Стартовал новый «Урок цифры» о рекомендательных алгоритмах

Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

Технологическая платформа Авито запускает новый интерактивный тренажер «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Он реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство», организаторами проекта выступают АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития и связи и Министерство просвещения РФ.

Это уже второй образовательный модуль, созданный экспертами для проекта. Если в первом уроке фокус был на технологиях безопасности в интернете и работе специалистов антифрода, то новая глава посвящена продуктам, основанным на данных и машинному обучению. Школьники в игровой форме узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию. Новый «Урок цифры» знакомит школьников с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ, и позволяет им самим поучаствовать в создании алгоритма.

— Мы делаем эти уроки, чтобы влюбить школьников в мир IT и алгоритмов, чтобы помочь им выбрать будущую работу. Программа подходит и начальным классам, и старшеклассникам: на понятных примерах мы учим логике и работе с данными. Мы хотим, чтобы ребята не просто пользовались приложениями, а чувствовали себя их создателями и понимали, что за каждой программой стоят люди. Это отличный шанс заглянуть в мир технологий и начать свой путь к большой и интересной работе, — подчеркивает Андрей Венжега, директор департамента поиска и рекомендаций Авито.