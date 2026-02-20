МТС расширила покрытие LTE в Закамье за счет отключения устаревшего стандарта 3G

Скорость передачи данных в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево увеличилась на 35%

МТС провела рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, еще в трех закамских городах Татарстана. Благодаря обновлению свыше 70 базовых станций в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, жители этих городов получили доступ к ускоренному мобильному интернету и технологии VoLTE для голосовых звонков.

В результате рефарминга (перевода) базовых станций 3G в стандарт LTE, скорость передачи данных в сети МТС в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево увеличилась на 35%.

— Благодаря рефармингу в Набережных Челнах, который мы провели осенью прошлого года, средние скорости мобильного интернета в автограде выросли на треть. Теперь обновленная телеком-инфраструктура стала доступна и для 175 тысяч жителей Бугульмы, Лениногорска, Азнакаево, — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Рефарминг частот в городах Закамья — часть федеральной программы МТС по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России, для повышения качества мобильной связи и интернета.