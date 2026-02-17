Авито запустил набор на две стажировки

Чтобы попасть на них, нужно выполнить несколько заданий и обладать профильными компетенциями

Авито объявил о запуске набора на программу Avito Analyst Bootcamp и стажировку для продактов.

Сбор заявок на Avito Analyst Bootcamp продлится до 17 февраля, в рамках программы начинающие специалисты смогут пройти путь от стажера до мидла за один год. За время программы ребята научатся работать с большими данными и превращать их в полезные бизнес-решения. Для участия в отборе требуется владение технологиями выбранного направления: продуктовая аналитика или BI-разработка, готовность работать от 30 часов в неделю и образование по технической, математической или IT-специальности (второй курс +). Стажировка оплачиваемая.

Набор на стажировку для продактов продлится до 23 февраля, программа рассчитана на шесть месяцев. Заявки могут направить студенты вторых-четвертых курсов бакалавриата, четвертых-пятых курсов специалитета и первых-вторых курсов магистратуры и выпускники технических, математических или IT‑специальностей. Кандидаты должны иметь общее представление о том, как запускать и масштабировать цифровые сервисы и считать продуктовые метрики. Для роли важно быть знакомым с методологией качественных и количественных исследований, уметь собирать вводные по задаче и изучить основы проведения A/B‑тестов. Можно работать удаленно или в гибридном режим, но возможна и полная занятость. По итогам стажировки будет возможность перейти на Avito Product Bootcamp.

Чтобы попасть в программу, нужно подать заявку и прикрепить резюме, затем пройти онлайн-тест, выполнить продуктовый кейс и записать видеоинтервью, пройти техническое и финальное собеседование.