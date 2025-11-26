В Татарстане хотят увеличить минимальный взнос на капремонт

Взнос будет составлять 10,16 рубля вместо 8,47 рубля

Фото: Реальное время

В Татарстане хотят увеличить минимальный взнос на капремонт. Соответствующий проект постановления кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

— Внести <..> изменение, заменив в абзаце втором пункта 1 слова «с 1 января 2025 года в размере 8,47 рубля» словами «с 1 января 2026 года в размере 10,16 рубля», — говорится в документе.

Если проект постановления будет принят, то изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, в Татарстане практически полностью завершены программы капремонта социально-культурных объектов, реализуемые в текущем году. В работе остается лишь одна программа, касающаяся ремонта медицинских стационаров.

Галия Гарифуллина