На благоустройство набережной около «Казань марины» потратят более 600 млн рублей

На инженерно-изыскательные проекты по водоотведению, водоснабжению, благоустройству, подъездным дорогам и самой марины потратят 229 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

На благоустройство набережной около «Казань марины» потратят более 600 млн рублей. Такие данные стали известны из документов на госзакупках.

— Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 617,56 млн рублей, — сказано в документах по благоустройству набережной в Лаишевском районе, на туристической территории «Казань марина».

На проект благоустройства планируется потратить 18 млн рублей. Помимо этого, для работ по «выполнению инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации в объеме, достаточном для производства работ, с получением всех необходимых согласований, получением заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» понадобится еще 211 млн рублей. Речь идет о проектах по водоотведению — 83,9 млн рублей, водоснабжению — 29 млн рублей, самой марине — 86,7 млн рублей и по строительству подъездных дорог — 13 млн рублей.

Напомним, что инфраструктуру для «Казань марины» за 2,4 млрд рублей начнут строить в 2027 году.

Наталья Жирнова