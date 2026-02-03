Средняя стоимость расчистки снега трактором в Казани составляет 14 тыс. рублей

Компании и частники обычно устанавливают минимальное время выезда — не менее четырех часов, поэтому даже при малых объемах работ клиент платит за полный минимум

Фото: Динар Фатыхов

В январе 2026 года спрос на аренду тракторов в Татарстане вырос на 91,8% по сравнению с декабрем 2025‑го, сообщили в сервисе «Авито» изданию «Реальное время».

Средняя стоимость аренды спецтехники составляет 2,5 тысячи рублей, а частная услуга чистки снега трактором в Казани обходится примерно в 3,5 тысячи рублей за час. При этом итоговая цена намного выше: уборка может стоить 12–14 тысяч рублей с учетом платы за дорогу. Компании и частники обычно устанавливают минимальное время выезда — не менее четырех часов, поэтому даже при малых объемах работ клиент платит за полный минимум.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отмечают специалисты, в период снегопадов стоимость часа работы «барсика» (мини-погрузчика, — прим. ред.) поднимается до 3,5 тысячи рублей при минимальном четырехчасовом выезде с оплатой дороги и эвакуатора. Для крупных тракторов цена начинается от 4,5–5 тысяч рублей в час при тех же условиях. В случаях работы с компаниями, нередко клиенты платят за пять часов работы, хотя реально требуется лишь полчаса — такая схема устраивает не всех.

Подробнее о том, какие виды спецтехники актуальны во время снегопадов и какие после, а также окупится ли приобретение личной спецтехники, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова