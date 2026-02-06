Холдинг «Главпродукт» перешел под управление структуры «Россельхоз банка»
Управление активом осуществляет ООО «РСХБ-Финанс»
Холдинг «Главпродукт» (ООО «Промсельхозинвест») перешел под управление ООО «РСХБ-Финанс», структуры «Россельхозбанка». Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает РБК.
Ранее «Главпродукт» был передан в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Передача состоялась летом прошлого года.
До этого холдинг принадлежал гражданину США Леониду Смирнову. В середине июля суд обратил его активы в доход государства. В январе текущего года судебное решение о переходе активов в государственную собственность было окончательно утверждено.
