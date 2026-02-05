В Казани стартовал суд по делу о гибели троих в авиакатастрофе

На скамью подсудимых отправлен руководитель авиаклуба «Летай с нами» — организатор полетов в Камском Устье

Фото: предоставлено Казанским следственным отделом на транспорте СКР

В Московском райсуде Казани начался процесс по делу о трагедии в Камском Устье, где 10 июля 2024 года разбился легкомоторный самолет Cessna-172, погибли пилот и пассажирка с дочкой. Обвиняемый в оказании смертельно опасных услуг с грубыми нарушениями эксплуатации в сфере воздушного туризма Степан Смирнов вину отрицает, сообщает журналист «Реального времени».

Уголовное дело против владельца судна и директора авиаклуба «Летай с нами» Смирнова было возбуждено почти сразу после трагедии. В ноябре 2025-го оно поступило для рассмотрения в Камско-Устьинский районный суд — по месту катастрофы, однако позже было принято решение изменить подсудность. Как уточнили «Реальному времени» участники процесса, ходатайства о переносе заявляли и обвиняемая, и потерпевшая стороны, указывая, что большая часть свидетелей проживает именно в столице Татарстана.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наряду с сотрудниками Центрального межрайонного следственного управления на транспорте СКР, свое расследование по этому ЧП проводил Межгосударственный авиационный комитет, заключения которого ожидали и следователи. Восстановив и изучив видеозаписи с установленных на самолете камер, силовики и специалисты пришли к выводу — главной причиной гибели людей стала самоуверенность пилота, он демонстрировал экскурсантам эффектные элементы воздушной акробатики при нагрузках, на которые самолет просто не был рассчитан.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В прямой причинно-следственной связи с трагедией, по версии обвинения, состоит и тот факт, что коммерческие полеты с пассажирами осуществлялись в отсутствие специального сертификата эксплуатанта воздушного судна, причем еще за два с лишним года до трагедии суд запретил Смирнову проведение экскурсий на высоте до получения указанного сертификата.

После оглашения текста обвинения подсудимый заявил: «С обвинением не согласен». Его адвокат уточнила — свою позицию по обстоятельствам трагедии защита изложит в финале судебного следствия.

