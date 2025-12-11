Один из создателей ядерного щита России Илькаев умер в возрасте 87 лет

Жизнь ученого стала частью истории Сарова.

Почетный научный руководитель российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Радий Илькаев, который являлся одним из разработчиков ядерного щита России, умер в возрасте 87 лет. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Сарова Алексей Сафонов.

— Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почетного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, — написал Сафоров в посте, подчеркнув, что жизнь Илькаева стала частью истории города.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ подчеркнули, что Илькаев внес большой вклад в развитие физико-математических методов, которые связаны с созданием ядерного оружия. Также Илькаев написал больше 550 научных книг и выступил соавтором 13 патентов и свидетельств на изобретения.

Будущий разработчик ядерного щита родился 9 октября 1938-го в поселке Тутура Иркутской области в семье учителя. После окончания Ленинградского госуниверситета по специальности «теоретическая физика» он начал трудиться ученым и в итоге дошел до должности ведущего специалиста КБ-11 (сегодня — РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Кроме того, Илькаев был удостоен госпремий СССР и России, премии им. маршала СССР Жукова. Еще он имеет звание заслуженного деятеля науки России и является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», почетным гражданином Нижегородской области, Мордовии, Нижнего Новгорода и Сарова.