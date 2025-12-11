В Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту

Его вводили более чем на час

Фото: Максим Платонов

В Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту, сообщает Росавиация. Запрет на полеты вводили в 10:31 по мск.

В Татарстане все еще действует режим «Беспилотная опасность», который ввели второй раз за день — через полчаса после первого снятия. Из-за ограничений в казанском аэропорту отменяют рейсы в Москву. Помимо этого на прилет также отменены два рейса — с вылетом из Москвы в 10:00 и в 12:30 по мск.

Наталья Жирнова