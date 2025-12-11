Роспотребнадзор сможет предсказывать эпидемию до официального роста заболеваемости
Лаборатории начали мониторить воспаление крови для прогноза эпидемий
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости любой инфекцией в России фиксируется за две недели до официального подъема. Это стало возможным благодаря инновационному методу — донозологическому мониторингу, разработанному ведомством совместно с научными институтами, пишет ТАСС.
Еженедельный анализ деперсонализированных данных лабораторных исследований помогает выявить воспалительные процессы задолго до массового распространения инфекций. Такая система охватывает всю страну и обрабатывает сотни миллионов анализов крови россиян ежегодно.
Для повышения эффективности эпидемиологического контроля правительство выделило значительные средства на модернизацию лабораторной базы. Уже в 2025 году было открыто семь современных лабораторий в разных регионах страны, значительно сократив сроки внедрения нововведений.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане вдвое увеличилось количество заболевших гонконгским гриппом и ОРВИ.
