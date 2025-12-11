В казанском аэропорту отменяют рейсы в Москву

Это связано с массивной атакой столицы украинскими дронами и перекрытиями аэропортов

Фото: Мария Зверева

В казанском аэропорту отменяют рейсы в Москву. Согласно онлайн-табло, с отметкой «Отменен» числятся уже два самолета в Шереметьево и Домодедово. Оба на 13:20 по мск.

Помимо этого на прилет также отменены два рейса — с вылетом из Москвы в 10:00 и в 12:30. Это связано с массивной атакой столицы украинскими дронами и перекрытиями аэропортов. Напомним, что за ночь над москвой уничтожили 32 дрона, а в Казани второй раз за день ввели режим беспилотной опасности и закрыли аэропорт на полеты.

РБК сообщает со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Nordwind Airlines, из-за ограничений задерживаются рейсы из Казани в Уфу и из Уфы в Казань.

Наталья Жирнова