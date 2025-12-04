Резиденты ОЭЗ «Зеленая долина» могут получить налоговые льготы от Татарстана

В Татарстане уже действуют льготные условия для резидентов двух особых экономических зон — «Алабуга» и «Иннополис»

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана внес в Госсовет республики законопроект о распространении налоговых льгот на резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленая Долина». Документ в настоящее время находится на стадии предварительного рассмотрения кабинета министров.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в Татарстане уже действуют льготные условия для резидентов двух особых экономических зон: ОЭЗ промышленно‑производственного типа в Елабужском районе и ОЭЗ технико‑внедренческого типа «Иннополис». В частности, они полностью освобождены от уплаты транспортного налога на протяжении 10 лет с момента постановки транспортного средства на учет. Кроме того, для них установлена пониженная ставка по налогу на прибыль организаций.

Ранее сообщалось, что Минэкономики Татарстана обяжут контролировать деятельность ОЭЗ «Зеленая долина». ОЭЗ построили в Заинском районе Татарстана за 15 млрд рублей.

Наталья Жирнова