Песков заявил, что отказ от российского газа подорвет экономику Европы

По его словам, переход на более дорогие источники энергии неизбежно отразится на конкурентоспособности европейской экономики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Европы по отказу от российского газа. По его словам, переход на более дорогие источники энергии неизбежно отразится на конкурентоспособности европейской экономики, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля подчеркнул, что использование альтернативных источников газа, которые стоят значительно дороже российских поставок, приведет к серьезным экономическим последствиям для Европы.

— Это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономикой своего лидирующего потенциала, — отметил Песков.

Комментарий последовал в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала предварительное соглашение ЕС о правилах поэтапного отказа от российского газа «началом новой эпохи». Фон дер Ляйен заявила о полной энергетической независимости от России. Напомним, что 3 декабря Еврокомиссия одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины.

Наталья Жирнова