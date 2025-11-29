Казань начала XXI века: школа айкидо, дома депутата Госдумы и Шакира-солдата

Гуляем по Старо-Татарской слободе вдоль трамвайных рельсов

Дом госпожи Шамиль. Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

Продолжаем изучать Казань начала прошлого десятилетия, до празднования 1000-летия города и массового упразднения трамвайных маршрутов благодаря фотографиям популяризатора краеведения Ильи Евлампиева. Мы уже прошлись по самой туристической улице Старо-Татарской слободы и вышли на улицу Габдуллы Тукая. Какой она была в 2002-м?

Дом Шамиля

Сначала посмотрим на один из самых красивых домов слободы. Дом Биби-Марьям-Бану Апаковой-Шамиль и ее мужа, генерал-майора в отставке Мухамет-Шафи Шамиля, в советское время был превращен в коммуналку. В него до сих пор иногда заходят бывшие жильцы. В 1986-м здесь открыли музей Габдуллы Тукая. Все это время здание меняло свое цветовое решение. Оно было, например, светло-зеленым, потом, как здесь на фото, светло-кофейным. В 2017-м, после реставрации, вновь стало светло-желтоватым. Обратите внимание, что высоких экранов, закрывающих его от пыли, еще нет.

Крохотный кусок здания слева на Тукая, 71 — это дом Сеид-Гирея Шагиахметовича Алкина, депутата Государственной думы первого созыва от Казанской губернии, издателя газеты «Казан Мөхбире» («Казанский вестник»), представлявшей мусульманскую партию «Иттифак аль-муслимин». Алкин учился на медицинском и юридическом факультетах, был адвокатом и присяжным поверенным, преподавал право в «Мухаммадие». Сейчас на месте его дома жилой комплекс.

Дом Айтуганова — сразу за магазином. предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Айтуганова

За кинотеатром имени Тукая, о котором мы уже рассказывали, и современной лавкой, из которой совсем недавно наконец выехал алкомаркет, стоит дом, ныне перекрашенный в зеленый цвет. Владел им купец первой гильдии Идрис Айтуганов, потом его сын Исхаку, зять Вафы Бигаева, который жил в доме, где сейчас работает музей чак-чака. Внук Идриса Исмагил обанкротился и отсидел в тюрьме.

Еще далее виднеется ныне снесенный дом Абдулвалея Юсуповича Чукина, промышлявшего различным сырьем, медом и воском. Доход от него он завещал передавать мечети Марджани.

Здесь же можно увидеть развалины, которые скоро заменят малоэтажными домами, а к хрущевке пристроят еще одну пятиэтажку — стенка к стенке.

Школа №80. предоставлено Ильей Евлампиевым

80-я школа

На здании школы, где учились певец Тагир Якупов, поэт Лена Шакирзянова, скульптор Рада Нигматуллина, историк Булат Хамидуллин, театральный критик Нияз Игламов и многие другие, видна надпись «Айкидо». В 1987-м в Казани создали «Айки клуб», на его основе в 1991-м возникла организация «Айкидо Айкикай» Республики Татарстан. Школа работает до сих пор.

На афишах — реклама певца Вячеслава Никадимуса, активиста местной ассирийской национально-культурной автономии. А рядом, что интересно, лавка по ремонту обуви, как известно, более ста лет это ремесло связывают в России с ассирийцами.

Дом Галеева. предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Галеева

Здесь жил Мухаммадзян Галеев — отец Галимжана Баруди, владелец фабрики обуви и головных уборов, которые оценили в Нижнем Новгороде и Чикаго. На его средства строили медресе «Мухаммадия», где управлял сын, и реконструировали мечеть, которую мы и теперь называем Галеевской.

Его потрепанный дом с тех пор серьезно отреставрировали. У стоящей позади Галеевской мечети еще нет минарета, в 90-е годы сюда въехал Российский исламский университет, а потом женское общежитие медресе Мухаммадия. Как мечеть она вновь открылась в 2015-м.

Медресе, тогда еще зеленое. предоставлено Ильей Евлампиевым

«Мухаммадия»

Деревянное строение — это дом купца второй гильдии Измаила Иманкулова, который занимался изготовлением кулей и рогож. Позднее здесь жил его сын Мифтахутдиню. Теперь на этом месте построили корпус медресе «Мухаммадия». Самое известное джадитское учебное заведение рубежа XIX—XX веков закрылось в 1917-м, а в наше время вновь открылось в 1993-м, его ректором был Валиулла Якупов.

За медресе начиналась территория стадиона «Спартак», также мы можем увидеть на снимке ныне снесенные дома. И то, что проблема с уборкой улиц, которая не мешала бы пешеходам, не решалась и тогда.

Дом Шакир-солдата. предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Шакира-солдата

Слева уходит в землю средовой дом, на месте которого сейчас находится новострой. А трамвай на фото в той же цветовой гамме, что и комплекс мещанина Шакирзяна Шамсутдинова — доходный дом и кирпичный особняк.

Бывший военный скупил соседние участки и постепенно превратил свои владения в двухэтажные здания с несколькими пристроями. Предполагают, что «восточный» облик комплекс приобрел во время восстановления после пожара 1883 года. Дворовые постройки и флигель на сегодня утеряны. После революции дом заселили жильцами, а в 2012-м передали группе компаний ASG под реставрацию.