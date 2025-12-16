ФАС проверит наценки у крупнейших торговых сетей на отдельные продукты питания
Среди них Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука вкуса»
ФАС приступила к анализу причин высоких наценок на отдельные продукты питания в крупнейших федеральных торговых сетях. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram‑канале ведомства.
В рамках проверки ФАС направила запросы торговым сетям группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука вкуса». Ведомство запросило у ретейлеров пояснения о причинах формирования текущих цен, а также предложило добровольно рассмотреть возможность снижения и ограничения торговых наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых товаров.
Особое внимание ФАС уделит 29 категориям продуктов питания, включая товары первой необходимости. Для всестороннего анализа служба запросила у торговых сетей детализированную информацию за период с января по август 2025 года:
- средневзвешенные закупочные и розничные цены на указанные категории продуктов;
- объемы закупок и реализации по каждой категории.
По итогам изучения предоставленных данных ФАС намерена оценить обоснованность текущих наценок. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство готово принять соответствующие меры реагирования.
В 2024 году служба уже проводила аналогичные проверки, в результате которых ряду торговых сетей были вынесены предупреждения о необходимости корректировки ценовой политики перед новогодними праздниками. Согласно действующему законодательству, за нарушение антимонопольных норм ретейлеры могут быть привлечены к административной ответственности, включая наложение штрафов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».