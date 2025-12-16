Минобороны сообщило об уничтожении 83 украинских дронов за ночь в семи регионах

Наибольшее количество воздушных целей — 64 беспилотника — было поражено в небе над Брянской областью

Российские системы ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны.

Наибольшее количество воздушных целей — 64 беспилотника — было поражено в небе над Брянской областью. Также российские военные сбили девять БПЛА в Калужской области и еще пять — в Смоленской области. В Московском регионе были ликвидированы два беспилотника, один из которых направлялся в сторону столицы. По два дрона также были уничтожены над территорией Крыма. Кроме того, один беспилотный аппарат перехвачен и нейтрализован в Тверской области.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, которые он опубликовал в своем Telegram-канале, в результате атаки на регион пострадавших среди гражданского населения и разрушений объектов инфраструктуры нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил в своем Telegram-канале о сорванной попытке атаки украинского беспилотника на город. Он отметил, что средствам ПВО удалось своевременно засечь и уничтожить дрон.

Рената Валеева