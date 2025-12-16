Минниханов открыл две новые поликлиники и Советском и Приволжском районах Казани

На их строительство затрачено более 2,5 млрд рублей

В Казани состоялось открытие двух новых медучреждений: городской поликлиники №20 в Советском районе (ЖК «Весна») и детской городской поликлиники №11 в Приволжском районе (ЖК «Волжские просторы»). В церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики подчеркнул приоритетность вопросов здравоохранения для региона, отметив, что они напрямую связаны с качеством жизни граждан. Минниханов сообщил, что за последнее время в регионе построено 53 и отремонтировано 151 медицинское учреждение. Только в текущем году в рамках федеральных и республиканских проектов реализовано 282 объекта на общую сумму 6,3 млрд рублей.

Взрослое медучреждение в ЖК «Весна» обошлось почти в 1,7 млрд рублей. Напомним, медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену и сможет обслуживать до 36 тысяч человек. Детская поликлиника в ЖК «Волжские просторы», открытая в формате видео-конференц-связи, построена в рамках федеральной программы при участии республики и стоила 880 млн рублей.

В рамках мероприятия у поликлиники в ЖК «Весна» прошла церемония вручения девяти новых автомобилей для скорой медицинской помощи. В августе благодаря поддержке раиса Татарстана здравоохранение республики получило 100 автомобилей «Атлант» и 40 легковых авто Lada.

Минниханов сообщил о планах по модернизации Республиканской клинической больницы, а также ряда районных и городских больниц.



Рената Валеева