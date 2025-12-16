Из-за аварии на сетях некоторые улицы Авиастроительного района Казани останутся без воды

Об этом сообщили в МУП «Водоканал»

Фото: Динар Фатыхов

В связи с аварийными работами на водопроводных сетях по улице Пятигорской, 67, сегодня, 16 декабря, с 09:00 и до момента устранения неисправности будет приостановлено водоснабжение в ряде городских кварталов. Об этом проинформировало МУП «Водоканал» через свой телеграм‑канал.

Под отключение попадают многочисленные улицы, в том числе: 1‑я, 2‑я, 3‑я, 4‑я и 5‑я Муромская; Зелинского; Петлякова; Серафимовича; 1‑я и 2‑я Пермская; Бестужева; Пестеля; Пожарского; Мамина‑Сибиряка; Левитана; Моисеева; часть ул. Пятигорской (от 5‑й Муромской до Суворова); Бадаева; И. Федорова; В. Котика; С. Ковалевской; С. Перовской; часть ул. Шатурской (от 5‑й Муромской до Суворова); Котовского; Рижская; Харьковская (дома 2–61); Камышинская (дома 4–60).

Для обеспечения жителей питьевой водой МУП «Водоканал» организует подачу воды автоцистернами. Их размещение будет осуществляться по заявкам горожан.

Рената Валеева