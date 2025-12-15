Михайло-Архангельская церковь в Татарстане может получить статус ОКН
Историческое здание расположено в селе Спиридоновка на улице Ленина
В Лениногорском районе Татарстана готовится к включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия Михайло-Архангельская церковь. Постройка 1889—1902 годов может получить статус объекта регионального значения после прохождения антикоррупционной экспертизы.
Исторический храм расположен в селе Спиридоновка на улице Ленина. Архитектурный комплекс представляет собой уникальное сооружение, состоящее из нескольких частей: колокольни, трапезной и храмовой части. Все элементы выполнены из кирпича с декоративной облицовкой серым чупаевским камнем. Колокольня имеет три яруса с арочными окнами, украшенными сандриками-бровками и угловыми лопатками. Венчает строение луковичная главка из листового металла. Особую архитектурную ценность представляет храмовая часть со световым барабаном, имеющим восемь световых осей.
Ранее стало известно, что двухсотлетняя церковь Татарстана может получить статус объекта культурного наследия.
