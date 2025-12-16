Минпромторг предложил маркировать презервативы и хирургические импланты

Участникам оборота этих изделий предстоит наносить маркировку на упаковку

Минпромторг России выступил с инициативой расширить систему обязательной маркировки «Честный знак» — с 1 июня 2026 года она может охватить ряд новых категорий товаров. Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов.

Среди новинок — презервативы, которые впервые попадут под действие системы. Кроме того, маркировку планируют ввести для имплантатов для пластической хирургии и косметологии (филлеры и нити), терапевтической дыхательной аппаратуры, инкубаторов для новорожденных, шприцев, инфузионных систем, медицинских салфеток, пробирок и одноразовых масок.

Участникам оборота этих изделий предстоит наносить маркировку на упаковку.

Ведомство также предлагает уточнить коды классификатора продукции для ряда уже маркируемых изделий. В их числе — очистители воздуха, коронарные стенты и компьютерные томографы.

Инициатива опирается на результаты эксперимента по маркировке ряда указанных изделий, который стартовал в сентябре 2024 года. Изначально его планировали завершить в августе 2025‑го, однако затем продлили до февраля 2026 года. Осенью 2025 года Минпромторг внес предложение о новом продлении — до августа 2026 года.



