Более 760 млн строк данных россиян оказались в открытом доступе в 2025 году

Большинство утечек — 187 из 225 — были опубликованы в Telegram

Фото: Реальное время

В 2025 году в публичном доступе оказалось более 760 млн строк с персональными данными россиян. Такие предварительные итоги года представила компания F6.

Эксперты отмечают тревожные тенденции: растет количество APT‑групп (Advanced Persistent Threat — постоянные серьезные угрозы), группировок вымогателей, а также финансово и политически мотивированных хакерских объединений.

Аналитики подразделения Threat Intelligence F6 выявили в тематических Telegram‑каналах и на андеграундных форумах 225 ранее не опубликованных украденных баз данных российских компаний. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 455 баз. Помимо российских утечек, в открытом доступе разместили 20 баз данных компаний из других стран СНГ, в том числе 10 утечек фирм в Белоруссии.

Большинство утечек — 187 из 225 — были опубликованы в Telegram. Самой масштабной стала публикация архива, включающего 457 баз данных. В «группу риска» в 2025 году прежде всего попали ретейл и интернет‑магазины, государственный сектор, компании, оказывающие профессиональные услуги, организации здравоохранения и сферы информационных технологий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается кибератак, то в 2025 году специалисты F6 зафиксировали активность 27 прогосударственных групп, нацеленных на Россию и страны СНГ. При этом 7 группировок были выявлены впервые — большинство из них начали атаки в 2024 году. Кроме того, обнаружена активность свыше 20 финансово мотивированных группировок.

Эксперты Лаборатории цифровой криминалистики F6 также сообщили о росте числа атак программ‑вымогателей: в 2025 году их количество увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом. При этом в 15% инцидентов, затронувших средние и крупные предприятия, целью злоумышленников было не получение выкупа, а разрушение инфраструктуры и нанесение максимального ущерба.

Лишь 30% потерпевших сообщают о факте преступления в банк либо полицию. Остальные случаи остаются незарегистрированными и, соответственно, не учитываются официальными источниками информации.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2025 году мошенники украли 5,3 млрд рублей у жителей Татарстана. Всего зарегистрировано около 11 тысяч фактов мошенничества, включая 2,7 тысячи случаев хищения денежных средств с банковских счетов граждан.



Рената Валеева