Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с китайской компанией SANY

Он подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию отношений с Китаем

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями китайской компании SANY. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества, сообщила его пресс-служба.

Открывая диалог, Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию отношений с Китаем и заинтересован в реализации новых совместных проектов.

— Мы активно работаем с китайскими партнерами и заинтересованы в новых проектах. Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Китаем, — отметил он.

Компания SANY — международный производитель различной техники, включая автокраны, экскаваторы, бетоносмесители и бетононасосы, а также горнодобывающее оборудование, буровые установки, ветряные турбины и строительную технику. На российском рынке компания представлена сетью логистических центров и складов.

Минниханов напомнил, что уже имел возможность ознакомиться с производственными мощностями SANY: в 2017 году в ходе визита в провинцию Хунань он посетил предприятия компании и остался под большим впечатлением от увиденного.

Так, в 2023 году Рустам Минниханов встречался с представителями компании на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который прошел в Казани. А в августе 2025 года на полях того же форума переговоры с делегацией SANY Group провел заместитель премьер‑министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Рената Валеева