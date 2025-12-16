Госсовет Татарстана поддержал введение штрафов за продажу энергетиков
Депутаты предложили не просто ввести запрет на продажу энергетиков, но и штрафы для тех, кто все-таки рискнет торговать «взрослыми напитками».
Комитет Госсовета Татарстана одобрил инициативу, направленную на ограничение продаж тонизирующих напитков («энергетиков»). С соответствующей инициативой выступил депутат «Единой России» Артур Абдульзянов.
— Статистика показывает значительный рост потребления энергетиков среди молодых потребителей возрастом от 18 до 25 лет, увеличившийся за пять последних лет примерно на 40%, — рассказал автор законопроекта Абдульзянов Артур.
Парламентарий предложил ввести не просто запрет на продажу энергетиков в местах скопления молодежи — на спортивных мероприятиях, в образовательных учреждениях, медицинских и социальных объектах, но и ввести штрафы для тех, кто все-таки займется продажей.
— Для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.
— Для лжностные лица будут наказаны суммой от 30 до 50 тысяч рублей;
— Для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 150 тысяч рублей.
Депутаты Госсовета призвали принять этот законопроект в первом и последующих чтениях.
Ранее «Реальное время» писало, что казанцы поддерживают законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.
