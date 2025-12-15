Владимир Путин освободил родителей и опекунов детей-инвалидов от обязательных работ
Кроме того, судебные приставы получили право самостоятельно обращаться в суд с просьбой об освобождении этих граждан от работ при наличии инвалидности
Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон вводит освобождение от наказания в виде обязательных работ для ряда категорий граждан. Изменения коснулись статьи 3.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пишет ТАСС.
Согласно новым нормам, теперь от обязательных работ будут освобождены родители и опекуны детей-инвалидов, включая матерей, одиноких отцов, усыновителей, опекунов и попечителей.
Закон также предусматривает право судебных приставов-исполнителей обратиться в суд с ходатайством об освобождении указанных лиц от обязательного труда в случаях инвалидности первой или второй группы, наступления беременности либо тяжелого заболевания. Ранее такая инициатива исходила исключительно от самих граждан, однако некоторые лица могли столкнуться с трудностями при самостоятельном обращении.
