Роспотребнадзор заявил о сокращении количества заболевших гриппом

Менее одного процента вакцинированных россиян заболели гриппом

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В России продолжает наблюдаться сезонный рост заболеваний ОРВИ и гриппом, однако за последнюю неделю скорость увеличения количества больных заметно замедлилась — приблизительно на одну треть. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, подавляющее число зафиксированных случаев гриппа характеризуются легкой и средней тяжестью течения болезни. Их доля составляет внушительные 99,5% от общей статистики диагностированных инфекций.

Подтверждая высокую степень эффективности прививочной кампании, специалисты указали, что всего лишь 0,004% вакцинированных россиян заболели гриппом. Всего прививку получили более 80,4 млн граждан, что составляет чуть менее половины российского населения.

Ранее «Реальное время» писало, что в РКБ запретили посещения больных из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.



Ариана Ранцева