Названа дата открытия Года «Казань — культурная столица исламского мира 2026»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Официальное открытие Года «Казань — культурная столица исламского мира» состоится 14 мая 2026 года в рамках международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum». Об этом сообщила пресс‑служба Рустама Минниханова, сам глава республики анонсировал событие на презентации программы в Москве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что это решение заслуженно и отражает успехи России в сохранении исторического и культурного наследия ее народов.

Лавров отметил самобытность Казани как места пересечения культур и религий, где на протяжении столетий в мире и согласии живут представители разных национальностей и конфессий. По его мнению, такая модель гармоничного сосуществования может служить примером для многих стран.

Министр выразил уверенность, что мероприятия 2026 года помогут шире представить достижения российской культуры и укрепят гуманитарное сотрудничество между Россией и странами исламского мира. Он подчеркнул, что программа послужит популяризации лучших образцов отечественной культуры, будет способствовать наращиванию гуманитарных связей и упрочению атмосферы дружбы и доверия между народами.

Статус «культурной столицы исламского мира» был присужден в Джидде на встрече министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).



Рената Валеева