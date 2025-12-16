В Казани до 13 января частично перекрыто движение по улице Островского

Оно связано с устройством приямков и прокладкой кабеля

Фото: Реальное время

В Казани введут временные ограничения движения транспорта на нескольких улицах в связи с проведением строительных и ремонтных работ. Об этом сообщили в комитете по транспорту исполкома города.

На улице Островского до 13 января будет частично перекрыта проезжая часть в районе дома №103. Ограничение связано с устройством приямков и прокладкой кабеля.

Кроме того, с 1 по 31 декабря полностью закроют проезд между жилыми домами №105а и 107 по улице Островского. Причиной стали фасадные работы на одном из зданий.

Параллельно ограничения затронут улицу Шигабутдина Марджани: с 2 декабря 2025 года по 20 января 2026 года здесь частично перекроют проезжую часть в районе здания №48.

Рената Валеева