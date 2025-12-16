Новости общества

11:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -14 градусов

07:00, 16.12.2025

Местами будет метель

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -14 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 9—14 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка -13 градусов, днем — от -9 до -14 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также