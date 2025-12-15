Сергей Вершинин назвал Казань ярким и самобытным городом
По его мнению, город демонстрирует уникальный пример города, где на протяжении веков мирно проживают представители разных национальностей и вероисповеданий
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин представил Казань как образец гармоничного сосуществования различных культур и религий на мероприятии «Казань — культурная столица Исламского мира».
По словам дипломата, статус Казани полностью оправдан. Город демонстрирует уникальный пример города, где на протяжении веков мирно проживают представители разных национальностей и вероисповеданий. Вершинин подчеркнул, что эта модель взаимодействия может служить примером для других государств мира.
— Выбор в пользу столицы Татарстана заслуженный. Казань — яркий, самобытный город, место пересечения культур и религий, — сказал Вершинин.
Напомним, что Рустам Минниханов посетил презентацию года «Казань — культурная столица исламского мира». В рамках предстоящего года в Казани планируется проведение ряда крупных мероприятий.
