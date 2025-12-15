Сергей Вершинин назвал Казань ярким и самобытным городом

По его мнению, город демонстрирует уникальный пример города, где на протяжении веков мирно проживают представители разных национальностей и вероисповеданий

Фото: Динар Фатыхов

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин представил Казань как образец гармоничного сосуществования различных культур и религий на мероприятии «Казань — культурная столица Исламского мира».

По словам дипломата, статус Казани полностью оправдан. Город демонстрирует уникальный пример города, где на протяжении веков мирно проживают представители разных национальностей и вероисповеданий. Вершинин подчеркнул, что эта модель взаимодействия может служить примером для других государств мира.

— Выбор в пользу столицы Татарстана заслуженный. Казань — яркий, самобытный город, место пересечения культур и религий, — сказал Вершинин.

Напомним, что Рустам Минниханов посетил презентацию года «Казань — культурная столица исламского мира». В рамках предстоящего года в Казани планируется проведение ряда крупных мероприятий.

Наталья Жирнова