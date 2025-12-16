К выходным в Татарстан придет теплая погода с оттепелью

Уже в среду метеорологи прогнозируют приближение теплого атмосферного фронта

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан в ближайшие дни столкнется с неустойчивой погодной ситуацией, характеризующейся быстрой сменой атмосферных фронтов, значительными колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления. Об этом сообщил Гидрометцентр республики.

Согласно данным синоптиков, сегодня, 16 декабря, влияние тыловой части циклона сохранится лишь в ночные часы, принеся небольшой снег, метели и сильный ветер до 15—18 м/с. Днем на Татарстан распространит влияние тыловой гребень поля повышенного давления, что приведет к прекращению существенных осадков и ослаблению ветра до умеренных значений. Дневные температуры составят от -8 до -13 градусов.

В среду, 17 декабря, метеорологи прогнозируют приближение теплого атмосферного фронта. В течение суток ожидаются снегопады, переходящие в мокрый снег, местами с метелью. Минимальные температуры ночью составят от -13 до -18, однако уже к утру в западных районах они повысятся до -5. Днем столбики термометров поднимутся до -2.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее существенное потепление придет в четверг, 18 декабря, когда Татарстан окажется в теплом секторе циклона с центром над Архангельском. Юго-западные воздушные потоки принесут в регион теплый воздух, что приведет к значительному повышению температур. Ночью еще будет достаточно морозно — от -4 до -9, а на востоке республики до -15. Однако днем ожидается оттепель с температурами от -3 до +2, местами пройдет небольшой снег, днем с мокрым снегом.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в следующие двое суток — в пятницу и субботу — в регионе сохранится теплая погода с оттепелью и местами небольшими осадками.

Рената Валеева