В Казани завершили реставрацию исторического дома купца Шамова

Сегодня в отреставрированном здании разместился фонд организации «Сәләт»

В Казани завершили ремонтно-реставрационные работы в историческом здании на улице Островского. Двухэтажный кирпичный дом, принадлежавший купцу Якову Шамову, является памятником архитектуры XIX века и признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщает Минстрой Татарстана.

Здание построено в стиле эклектики. В ходе реставрации специалисты укрепили основные конструкции, восстановили кровлю и фасад, установили новые окна и выполнили внутреннюю отделку помещений. Яков Шамов, купец первой гильдии и глава старообрядческого сообщества, был известен своей благотворительной деятельностью. Благодаря его средствам в 1910 году в Казани была построена больница, получившая название Шамовской.

Сегодня в отреставрированном здании разместился фонд организации «Сәләт», который занимается поддержкой одаренных детей и подростков.



Наталья Жирнова