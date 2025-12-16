Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше $600 млрд

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $600 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на данные о рыночной оценке компании SpaceX.

Ключевым фактором роста капитала предпринимателя стало публичное предложение о покупке акций SpaceX, в рамках которого компания была оценена в $800 млрд. Примечательно, что еще в августе 2025 года инвесторы оценивали стоимость SpaceX лишь в 400 млрд долларов. Поскольку Маску принадлежит около 42% акций компании, его состояние увеличилось на $168 млрд — до примерно $677 млрд по состоянию на понедельник.

По оценкам Forbes, доля Маска в SpaceX ($336 млрд) сейчас является его самым ценным активом. Вторую по значимости часть состояния составляет его доля в Tesla — она оценивается в $197 млрд.

Никто в истории еще не владел состоянием в $500 млрд, а тем более в $600 млрд. Для сравнения: текущее состояние соучредителя Google Ларри Пейджа оценивается в $252 млрд — это на $425 млрд меньше, чем у Маска.

Динамика роста благосостояния предпринимателя впечатляет:

в марте 2020 года состояние Маска оценивалось в $24,6 млрд;

в январе 2021 года он стал самым богатым человеком на планете;

в том же 2021 году его богатство превысило отметки в $200 и $300 млрд;

в 2024 году состояние Маска преодолело пороги в $400 и $500 млрд.

Единственным человеком, кроме Маска, чье состояние достигало отметок в $300 и $400 млрд, стал сооснователь Oracle Ларри Эллисон.

Forbes также отмечает: если SpaceX проведет IPO с текущей оценкой стоимости, это может сделать Маска первым в истории триллионером.

Ранее журнал Time объявил «людьми года» создателей систем ИИ. В список вошли ключевые фигуры технологической индустрии, чьи разработки определяют развитие сферы ИИ в глобальном масштабе. Среди отмеченных изданием: Илон Маск, Марк Цукерберг, Сэм Альтман и Дженсен Хуанг.

Рената Валеева