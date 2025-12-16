Трамп объявил фентанил оружием массового уничтожения

Всего 2 миллиграмма могут вызвать летальную передозировку

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Президент США Дональд Трамп 15 декабря подписал указ, официально классифицирующий «незаконный фентанил и его основные химические прекурсоры» как оружие массового уничтожения (ОМУ). Этот шаг, как заявляют в Белом доме, направлен на усиление борьбы с пандемией опиоидной зависимости, которая ежегодно уносит жизни сотен тысяч американцев.

В опубликованном Белым домом указе говорится: «Производство и распространение фентанила, осуществляемые в основном организованными преступными сетями, угрожают нашей национальной безопасности и подпитывают беззаконие в нашем полушарии и на наших границах». Сам президент Трамп подчеркнул серьезность ситуации, заявив: «Настоящим я объявляю незаконный фентанил и его основные химические прекурсоры ОМУ».

Согласно документу, генеральный прокурор США Пэм Бонди должна «немедленно начать расследование и судебное преследование в связи с незаконным оборотом фентанила». Одновременно госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент получили указание «предпринять надлежащие действия в отношении соответствующих активов и финансовых учреждений в соответствии с применимым законодательством в отношении тех, кто участвует в производстве, распространении и продаже незаконного фентанила и его основных химических веществ-прекурсоров или поддерживает их».

Ранее американский президент анонсировал это решение, подчеркнув разрушительную мощь наркотика.

— Ни одна бомба не делает того, что делает эта. Насколько нам известно, ежегодно умирает от 200 до 300 тыс. человек. Итак, мы официально классифицируем фентанил как оружие массового поражения, — заявил тогда Трамп.

Фентанил является синтетическим опиоидным анальгетиком, который в медицине используется для купирования сильных болей, например при онкологических заболеваниях, после тяжелых операций или при инфаркте миокарда, и применяется, как правило, в условиях стационара. Он в 100 раз сильнее морфина. Всего 2 миллиграмма могут вызвать летальную передозировку. За последние годы в США фентанил стал причиной сотен тысяч смертей, а масштабная эпидемия зависимости привела к тому, что власти метафорически называют ее «зомби-апокалипсисом» из-за поведения зависимых. Основной объем наркотика поставляется в США из Мексики, где его производят мексиканские картели.

Рената Валеева