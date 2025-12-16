Соколов: цены на автомобили Lada в 2025 году в среднем снизились на 5%

Корректировка ценовой политики стала ответом на агрессивный демпинг со стороны китайских автопроизводителей

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году средняя цена на автомобили бренда Lada снизилась на 5%, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия‑24». Корректировка ценовой политики стала ответом на агрессивный демпинг со стороны китайских автопроизводителей.

Скидки на китайские автомобили достигали внушительных размеров — вплоть до 1 млн рублей на модели 2023 года выпуска. В условиях такой конкуренции АвтоВАЗ был вынужден пересмотреть свои расценки.

При этом ранее руководство компании заявляло о планах индексировать цены на автомобили Lada из‑за роста их реальной себестоимости. В январе 2025 года АвтоВАЗ действительно провел индексацию цен на две модели — Lada Granta и Niva Legend. В среднем стоимость автомобилей бренда тогда изменилась на 1,8%, что, как отметили в компании, существенно ниже накопленной инфляции.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Стоит отметить, что Lada остается одним из самых востребованных брендов на российском рынке. По данным аналитиков сервиса «Авито Авто», в 2025 году новые автомобили Lada продаются в среднем за 1,22 млн рублей — это на 9,2% дешевле, чем годом ранее. Самой доступной моделью остается Granta (в среднем около 1,103 млн рублей), а самой дорогой — удлиненный седан Aura на платформе Vesta (средняя стоимость — 2,8 млн рублей).

Спрос на автомобили Lada в 2025 году вырос на 14,7%. Особенно заметно увеличился интерес к «вседорожному» седану Vesta Cross — на 34,4%. Среди самых популярных моделей у покупателей — внедорожник Niva Legend в исполнении Bronto, а также Vesta и Granta.

Напомним, 12 декабря АО «АвтоВАЗ» объявило об отзыве крупной партии автомобилей Lada Granta. Под кампанию попадают 33 450 машин, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Список VIN‑кодов отозванных автомобилей приведен в соответствующем приложении.

Рената Валеева