Средний чек на новогодние подарки у казанцев увеличился на 5,3%

Самый высокий бюджет на новогодние подарки — у жителей Москвы.

Фото: Мария Зверева

Жители Казани в 2025 году готовы потратить 17 тыс. рублей на подарки к Новому году. Это на 5,3% больше, чем было в 2024 (17 тыс.), следует из результатов опроса сервиса Superjob.

В среднем россияне готовы потратить на новогодние подарки 18 тыс. рублей (+5% за год). Мужчины планируют выделить на подарки больше женщин (21,4 тыс. против 16,1 тыс. рублей). Молодые люди заложили в бюджете на эти цели 19 тыс. рублей, а россияне старше 45 лет — 17,5 тыс. рублей. Респонденты с доходом от 150 тыс. рублей в месяц планируют уложиться в 23,8 тыс. рублей на подарки.

В мегаполисах самые высокие бюджеты на подарки — у москвичей (22,2 тыс. рублей, +7% за год) и жителей Красноярска (21,6 тыс. рублей, +8% за год). На третьем месте — Санкт-Петербург (19,4 тыс. рублей). В топ-5 также попали Екатеринбург (18,2 тыс.) и Ростов-на-Дону (18,1 тыс.).

Чаще всего россияне дарят на Новый год комплекты постельного белья, подушки, пледы, подарочные и сервировочные наборы, а также подарочные сертификаты.

Никита Егоров