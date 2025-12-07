Тату провоцирует меланому, россияне верят в теневые правительства, робот оперирует глаза

Интересные новости науки за неделю с 1 по 7 декабря

Фото: Реальное время

Татуировки увеличивают риск меланомы на 29%

Шведские ученые исследовали, как связаны мода на татуировки и рост заболеваемости меланомой. Проблема нарастает по всему миру. Например, в России за последние 25 лет меланома стала встречаться в полтора раза чаще.

Биологи из Университета Лунда изучили сведения о 2 880 разновозрастных шведских пациентах с меланомой кожи. Их сравнили с данными людей без меланомы, но того же пола и возраста. Вся информация бралась из национальной системы медицинского учета.

Расчеты провели с поправкой на частоту и интенсивность загара. Он может повлиять на результаты, потому что сам по себе увеличивает риск заболеть этим видом рака.

Окончательные расчеты шведов показали, что у обладателей татуировок вероятность развития меланомы на 29% выше, чем у людей без тату. Причем среди людей, татуированных 10—15 лет назад, вероятность заболеть растет на 67%. Получается, чем дольше человек носит тату, тем выше его риски. А вот площадь татуировок никакой связи с заболеваемостью не показала.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Как это работает — пока не выяснили. Биологи предполагают, что виноват распад пигментов внутри кожи, из-за которого запускаются мутации.

Четверо из десяти россиян верят в то, что миром правят тайные общества

ВЦИОМ провел опрос среди 1 600 взрослых респондентов и выяснил, что 40% граждан России верят в конспирологические теории о том, что миром или страной правят некие секретные организации. 46% опрошенных в это не верят.

Главные адепты теорий заговоров — люди старшего поколения, рожденные между 1948 и 1967 годами. Ровно половина из них верит в тайные правительства. Зумеры и младшие миллениалы (рожденные после 1992 года) в основной массе более скептичны — только 26% из них верят в существование тайных организаций, решающих судьбы мира. Хотя все относительно: наше «только» — это, на секунду, каждый четвертый!

Интересно, как изменялось мнение россиян на тему тайных обществ, управляющих миром. В 1992 году лишь 26% россиян отрицали их существование, а 48% — безоговорочно верили. В 2022 году не верили в «теневые правительства» 51% опрошенных. Сейчас процент сторонников конспирологии вновь растет.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

ВЦИОМ напоминает: вера в теории заговоров обычно увеличивается, когда происходят социальные потрясения и в жизни царит неопределенность.

Бактерии помогут сделать стройматериал из марсианского грунта

Мы уже рассказывали о концепции строительства на Луне, в которой в качестве материала будут использоваться брикеты из лунного же грунта. Теперь нечто похожее предлагают и для Марса: возить туда стройматериалы для постройки колонии не вариант, нужно по максимуму задействовать местные минералы. К примеру, марсианский реголит мог бы подойти. Однако в нем недостаточно оксида кальция, который придает материалу прочность.

Международная группа ученых из Италии, США и Китая предложила призвать на помощь бактерии и попробовать организовать на Марсе биоминерализацию, или биоцементацию. Это процесс, когда в природе бактерии скрепляют частицы грунта, и получается прочный камень наподобие песчаника. Процесс строительства должен будет выглядеть так: в роботизированной системе будет смешиваться реголит, культура бактерий и питательный раствор. На выходе — готовый материал, из которого послойно печатаются конструкции зданий.

При «склейке» реголитовой пыли в процессе жизнедеятельности бактерий будут выделяться побочные продукты. Цианобактерия Chroococcidiopsis будет фотосинтезировать, а значит, выделять кислород, которым будут дышать обитатели марсианской базы. А бактерия Sporosarcina pasteuri будет расщеплять мочевину из отходов жизнедеятельности человека. Ее побочный продукт — аммиак, из которого можно делать удобрение для теплиц.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Правда, ученые еще не до конца поняли, «согласятся» ли бактерии работать на Марсе с его низкой гравитацией и высоченным радиационным фоном. Поэтому впереди дальнейшие исследования.

Нефтяную пленку в тропических морях научились разрушать

Российские ученые вместе с вьетнамскими коллегами создали реагент, который позволяет собирать и безопасно утилизировать нефтяную пленку на поверхности моря, которая образуется в результате аварий танкеров или, к примеру, при повреждении нефедобывающего оборудования на морском шельфе. Реагент не имеет аналогов, но использоваться может только в теплых водах — в тропических морях.

Тропики не меньше, чем северные моря, страдают от разливов нефти — ведь здесь проходят маршруты танкеров, а теплая вода «подогревает» нефть и помогает ей быстрее и дальше растекаться. Собрать механически в тропическом климате нефтяную пленку практически невозможно — для таких методов нужен слой не менее 1 мм, а он получается в три раза тоньше.

Химики из университета им. Губкина разработали реагент, который борется как раз с этим явлением. Он наносится по периметру нефтяного пятна и снижает поверхностное натяжение воды. Благодаря этому пленка «стягивается», площадь разлива сокращается на 98%, а толщина слоя увеличивается в 11—21 раз! Собранные «лепешки» из нефти потом убираются механически или даже сжигаются прямо на воде.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Препарат можно применять в морях до 30—40 градусов северной и южной широты: это восток Черного моря, юго-запад Каспия, Красное и Средиземное моря, заливы и части океанов. На побережье Анапы, которое пострадало в этом году от резонансного разлива нефти, его тоже испытали — реагент отлично себя показал.



В США прошла первая в мире роботизированная операция по удалению катаракты

Роботизированные операции распространяются в различных областях медицины. Это позволяет проводить более точные вмешательства, использовать сложные доступы и в целом увеличивать качество медицинской помощи.

В США, в Институте глаз Джулса Штейна UCLA, завершено первое клиническое исследование роботической установки для оперирования катаракты. Ее разработали инженеры Horizon Surgical Systems и офтальмологи из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса.

10 пациентам провели операции. Хирурги управляли роботом из специальной кабины. Манипуляторы робота выполнили микроразрезы роговицы, удалили помутневший хрусталик и имплантировали искусственный. Операции прошли без осложнений. Катаракта (помутнение хрусталика) — одно из самых распространенных офтальмологических заболеваний. Им страдают около 94 миллионов человек, ежегодно многие слепнут.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Операции по удалению катаракты — классика офтальмохирургии, их делают давно и хорошо. При этом работа хирурга идет с микроскопическими, тончайшими структурами человеческого глаза. Робот, у которого не дрогнет «рука» и не устанет «глаз», здесь будет очень кстати.

