Свадьба за городом в Татарстане обойдется в 150 тысяч рублей

Спрос на выездную регистрацию вырос на 34%

Фото: Динар Фатыхов

Организация свадебного торжества за городом в Татарстане обойдется минимум в 150 000 рублей, а корпоратива с квестом и фуршетом — от 70 000 рублей, следует из данных сервисов «Авито».

Спрос на загородные мероприятия растет: например, аренда площадок (шатров, лофтов, беседок) увеличилась на 68%, а их стоимость начинается от 20 000 рублей в час. Жители Татарстана чаще обращаются к координаторам свадеб и замечают, что спрос вырос на 54%, а цена услуги стартует от 10 000 рублей в час.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вырос и интерес к аренде загородных домов: спрос увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость посуточной аренды составляет 12 800 рублей. Бронируют жилье в среднем почти за три месяца.

Заметно выросла популярность аренды костюмов, спрос на которые увеличился более чем в 2,5 раза, цена от 3500 рублей на сутки. Более чем вдвое вырос интерес к фотобудкам, от 7000 рублей в час, а спрос на выступления артистов увеличился на 14% и начинается от 15 000 рублей в час. На 36% вырос спрос на декор столов, стоимость которого начинается от 4000 рублей за единицу, и на 34% — оформление выездной регистрации, от 25 000 рублей.

Сами жители все больше предпочитают проводит праздники и выходные за городом. Ранее стало известно, что казанцы планируют потратить 90 тысяч рублей на обновление дачи.

Ильназ Юсупов