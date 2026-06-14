Россияне рассказали, чьи зарплаты кажутся им завышенными

Недовольны депутатами, блогерами и курьерами

Мужчины и женщины расходятся во мнении о том, чьи зарплаты неоправданно высоки. К такому заключению пришел сервис SuperJob в ходе опроса. Мужчины считают, что зарплата госслужащих неоправданно высока, тогда как женщины недовольны доходами спортсменов и блогеров.

Лидером списка стали депутаты и политики, их назвали 19% опрошенных, что на 2% больше показателей 2024 года. Следом идут директора и руководители — 9% (рост с 7%). Мужчины чаще указывали на высокие доходы чиновников (13% против 5% среди женщин) и менеджеров (9% против 4%). Женщины же чаще отмечали футболистов (6% против 3% среди мужчин) и блогеров (3% против 1%).

Снизилась и доля тех, кто считает завышенными зарплаты в IT: с 13% в 2024 году до 8% сейчас. Впервые в списке появились курьеры, которых упомянули 3% респондентов. Среди других профессий, попавших в перечень, оказались риелторы (3%), артисты (2%), банковские работники и юристы (по 1%).

4% участников уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться, а 9% назвали другие профессии: от косметологов до маркетологов. При этом каждый пятый опрошенный затруднился с ответом.

Напомним, что среднемесячная заработная плата в Татарстане в январе — марте 2026 года составила 94,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 15,7%.

Ильназ Юсупов