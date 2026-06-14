Путин поздравил Трампа с юбилеем и обсудил с ним ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Американский лидер выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США

Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля. Напомним, что президенту Штатов сегодня исполнилось 80 лет.

Как позже отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Трампа тронули поздравления Путина. Президент США также добавил, что президент РФ первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня.

Помимо этого, Трамп в беседе с Путиным по телефону вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине и добавил, что договоренность США и Ирана близка и может быть обнародована сегодня.

В свою очередь, Путин выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана, который мог «поджечь весь регион», удается купировать, а Трамп выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США.

Кроме того, по словам Ушакова, Путин и Трамп согласовали, что спецпосланники США на Ближнем Восток Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию.

Никита Егоров