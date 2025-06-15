Кирпичи из лунной пыли, морской огурец против рака, сало против ржавчины

Интересные новости науки за неделю с 9 по 15 июня

Фото: Реальное время

Почему морские огурцы не болеют раком и зачем нам об этом знать

Морской огурец (он же голотурия, он же трепанг) — двоюродный брат морского ежа, диковинное морское существо, которое в Азии едят, а в Европе много столетий игнорировали. Как выяснилось, зря. Ученые уже несколько лет назад обратили внимание на такой факт: у морского огурца никогда не бывает злокачественных опухолей. Стало интересно: почему? И если понять механизм такой защиты, то нельзя ли применить его к человеку?

Принялись изучать органические соединения, которые вырабатывает морской огурец, но не вырабатывает организм человека. И вот недавно обнаружили, что одно из них — полисахарид под названием фуколизированный хондроитинсульфат — обладает внушительным потенциалом в плане защиты от рака.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Объяснение придется начать издалека. Поверхность любой человеческой клетки снаружи имеет много крошечных выпячиваний, которые состоят из полимерных молекул — гликанов. Их задача — регуляция иммунного ответа клеток: пока гликаны работают как нужно — опухолевые клетки будут уничтожаться иммунной системой. Но некоторые ферменты, например сульфатаза-2, могут изменять работу гликанов и открывать дорогу росту опухоли.

Вышеупомянутый фуколизированный хондроитинсульфат из морского огурца эффективно блокирует зловредную сульфатазу — нивелирует ее пагубное воздействие на организм. А еще это соединение не сказывается пагубно на свертываемости крови. Кроме того, трепанг водится в прибрежных морях, а значит, «выжимать» из них необходимый полисахарид обойдется сравнительно недорого. Впереди — продолжение исследований.

Чтобы трактор не ржавел, его надо покрыть салом

Новости от татарстанских ученых: в Казанском аграрном университете озаботились тем, чтобы защитить сельхозтехнику от коррозии. Конечно, уже давно известны составы, которым обрабатывают подвижные детали механизмов во избежание их ржавления. Это битум, масла, химические составы. Ведь в нашем климате техника используется кратковременно в течение года и по много месяцев хранится без движения, потихоньку ржавея. Так что эта проблема решается давно.

Вот только ученые в Казани решили попробовать найти максимально экологичные составы противоржавчинных смазок. В идеале, они должны быть не токсичными для растений и почвенных микроорганизмов, разлагаться в окружающей среде без выделения токсичных веществ. Еще идеальнее — если это будет еще и недорого.

Ученые провели забавный эксперимент: решили посмотреть, как с вопросом справится животный жир. Взяли стальные пластины, намазали их говяжьим, свиным и конским топленым жиром, повесили пластины под навес в деревне и почти год (с ноября по сентябрь) за ними наблюдали. Каждый месяц некоторые образцы очищали от жира и взвешивали на аналитических весах. Чем сильнее металл разрушался ржавчиной, тем, соответственно, сильнее он терял в весе. Параллельно еще и температуру воздуха, и влажность мерили.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Результаты получились интересные. Те пластины, которые не были намазаны ничем, начали ржаветь сразу же, как в марте кончились морозы. Говяжий жир удержал сталь от коррозии до апреля. Образцы, смазанные конским и свиным жиром, не заржавели вообще.

Попутно выяснилось, что коррозия начинает развиваться при минус 4—5 градусах по Цельсию при влажности воздуха 75% — а значит, защищать технику надо сразу же после того, как полевые работы окончены.

Преимуществ для фермеров (а работа была сделана с прицелом именно на небольшие частные хозяйства) сразу несколько. Во-первых, животный жир дешевле, чем промышленные составы. Во-вторых, смывать жир с поверхности не нужно — он рано или поздно потрескается и отвалится сам. В-третьих, жир безвреден для почвы. Чтобы воспользоваться «чудодейственным средством», открытым казанскими аграриями, нужно всего лишь окунуть деталь в нагретый жир и дать ему застыть.

Деменцией можно заразиться?

Каждые три секунды на Земле диагностируют новый случай деменции. Природа ее возникновения по-прежнему неизвестна. На уходящей неделе опубликована новая работа американских ученых, которые изучили данные наблюдений за 1,27 млн ветеранов войн из США (средний возраст 73,9 года) и попытались выяснить, в каких частях страны деменция встречается чаще. Оказалось, что есть области, где заболеваемость деменцией на десятки процентов выше, чем в других местах!

Ее распространенность рассчитывают по соотношению человеко-лет болезни на тысячу человеко-лет здоровой жизни. Меньше всего деменцией болеют в среднеатлантической части США — там на тысячу «здоровых» человеко-лет приходится 11,2 человеко-года с деменцией. На юго-востоке страны показатель на четверть выше — 14. Северо-восток показал повышение на 23%, юг страны — на 18% выше. При этом разницы между заболеваемостью деменцией на селе или в городе не обнаружили.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Что все это значит? Да просто если бы деменция была наследственным заболеванием, таких больших расхождений не было бы — частота таких болезней в разных местах внутри одной страны примерно одинаковая. Значит, деменция не передается по наследству. А вот для инфекционных заболеваний такая картина, наоборот, характерна. При этом деменции почти всегда начинаются во второй половине жизни (а с возрастом иммунитет понижается). Нет, ученые не хотят прямо сказать, что деменция (в том числе болезнь Альцгеймера) передается воздушно-капельным путем. Но подробнее изучить вероятность ее инфекционного генеза, по-видимому, стоит.

Ученые предполагают, что нужно сосредоточиться на поиске микроорганизмов, которые могли бы увеличить риск деменции, и начать вакцинацию от них.

Только одна страна мира может без посторонней помощи полноценно накормить свое население

И эта страна, к сожалению, не Россия. Ею, как ни странно, оказалась Кооперативная Республика Гайана. Там живут лишь 800 тысяч человек, и им доступны все семь основных групп продовольствия, необходимые для формирования здорового рациона: фрукты, овощи, бобовые, орехи и семена, крахмалистые продукты, рыба, мясо, молочные продукты. Отечественного производства!

Итак, исследователи решили смоделировать ситуацию, в которой международная торговля вдруг оказывается невозможной. Рассмотрели условия, в которых страна может дать своим жителям не только обязательный калораж, но и сбалансировать рацион по белкам, жирам и углеводам. Выяснилось, что 154 из 186 стран могут обеспечить максимум пять обязательных групп пропитания своим жителям.

Более трети стран накормят свое население максимум двумя группами продуктов из семи обязательных. Больше всего таких стран в Африке (7), 10 — в Карибском бассейне. Неблагополучной оказалась и Европа: здесь такими продовольственно малообеспеченными оказались целых семь стран.

ОАЭ, Афганистан, Ирак, Катар и Йемен не могут быть самодостаточными вообще ни по одной группе продуктов. Каждая седьмая страна самодостаточна по пяти группам и более (здесь в лидерах Европа и Южная Америка). Китай и Вьетнам почти полностью самообеспечены — шесть групп из семи. А вот крошечная Гайана оказалась единственной, которая может обеспечить себя всем необходимым без внешней помощи.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

С мясом на планете, как выяснилось, лучше всего: полностью самодостаточны по нему 65% стран. Молочными продуктами собственного производства могут накормить население лишь 44% стран (в Европе — 100%). Рыба и морепродукты в достатке в 25% стран мира (в том числе в России), фруктами самостоятельно могут себя обеспечить 47% стран, овощами — 24% (здесь в лидерах Средиземноморье и Центральная Азия).

Почему у Гайаны так хорошо все получилось? Да просто после 1980 года страна так обеднела, что у нее не осталось валюты для импорта продовольствия. Гайанцы засучили рукава и стали учиться выращивать все, что не могли импортировать. И у них получилось — благо климат позволяет отлично выращивать все, что нужно для счастья. Успех этой небольшой и небогатой страны позволяет надеяться и на успехи импортозамещения в огромной России.

«Кирпичи» для лунной базы предложили делать из лунной пыли

Когда человечество дозреет до того, чтобы окопаться на Луне, ему нужно будет как-то решать вопрос строительного материала для своих лунных баз. Бесконечно возить бетонные блоки с Земли — решение очевидное, но нерациональное: все, что можно, нужно изготавливать на месте. Различные методы предлагаются давно. И вот финские и американские ученые предложили еще один способ возведения конструкций из лунного вещества.

Они собрали экспериментальную лазерную установку, которая с помощью спекания делает блоки из порошкообразного реголита (породы, которой полно на Луне). Тонкая реголитовая пыль рассыпается по рабочей платформе, лазерный луч «сплавляет» пылинки друг с другом. Потом процесс повторяется с новым слоем, насыпанным сверху. И так, за много итераций, может получиться вполне приличный блок, причем той формы, которую захотят создать. Это нужно для того, чтобы не использовать для соединения блоков дополнительных материалов. Цемент для таких блоков не нужен, если делать их подобными кубикам «Лего».

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Установка могла бы работать на Луне на экономичном генераторе или солнечных панелях. Правда, пока блоки у ученых получаются рыхловатыми, с шершавой поверхностью. Но эксперименты продолжатся.

