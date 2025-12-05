«Вернемся к этому вопросу»: ИИХФ обсуждала возвращение сборной России по хоккею на турниры

Хоккейные мировые чиновники задумались над снятием санкций с российских сборных

Фото: Динар Фатыхов

В Международной федерации хоккея (ИИХФ) обсудили возможное возвращение сборной России на мировые турниры. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал член совета ИИХФ, гендиректор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

Разговор о возможном возвращении сборной России на международные турниры состоялся 3 декабря на совете ИИХФ. Членами организации было принято решение вернуться к этому вопросу на следующем собрании.

— Да, мы обсуждали. У нас была дискуссия. Очень коротко и быстро договорились, что вернемся к этому вопросу еще раз на следующем собрании. Никакого решения не было, — сказал Козиолс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сборная России по хоккею не выступает в официальных международных турнирах с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. В феврале ИИХФ продлила санкции в отношении российских хоккеистов до конца сезона-2025/26. Отстранение сборной России в организации объясняют желанием обезопасить игроков и болельщиков.

Зульфат Шафигуллин