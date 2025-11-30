Рахимов: «Рубин» не заслужил поражения от «Зенита»

Тренер казанской команды оценил игру своих подопечных в Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что казанцы не заслужили поражения от «Зенита» (0:1) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, у соперника был всего один удар в створ, который они в итоге реализовали.

— Очень неприятные ощущения. Это был единственный удар в створ у «Зенита». Если вспомнить какие‑то моменты, то уже в концовке Глушенков выходил к воротам. Больше ничего не помню. Мы должны были реализовывать два убойных момента в первом тайме. Пропустили после простого момента. Команду не в чем упрекнуть. Если подводить итог, очень незаслуженное поражение, но оно в футболе встречается. Нужно уметь перебороть такие моменты. Мы показали очень качественную игру. Мы видим «Зенит», который очень долго пытался начать от ворот, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Единственный мяч в ворота «Рубина» в составе «Зенита» забил Нино на 68-й минуте игры. Голевым ассистом в данном эпизоде отметился нападающий питерцев Александр Соболев. Этот удар стал первым и последним в створ ворот казанской команды. При этом гости на 43-й и 93-й минутах встречи имели опасные моменты для гола, но Никола Чумич и Далер Кузяев не забили.

«Рубин» после поражения остался на седьмом месте чемпионата РПЛ с 23 очками. «Зенит» набрал 36 баллов и идет третьим в турнирной таблице. Питерцы отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Командам РПЛ осталось провести по одному матчу до окончания первой половины сезона. Чемпионат уйдет на зимнюю паузу с 7 декабря по 1 марта.

Зульфат Шафигуллин