«Зенит» обыграл «Рубин» в Санкт-Петербурге с минимальным счетом

Казанская команда играла без Даку и Иву

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит» переиграл «Рубин» в Санкт-Петербурге со счетом 1:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова играла без ведущих игроков Мирлинда Даку и Угочукву Иву.

В составе «Зенита» единственный мяч на 68-й минуте встречи забил Нино. Это был первый удар в створ питерской команды в матче.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» остался на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 17-го тура с 23 очками. «Зенит» идет третьим с 36 баллами, с минимальным отрывом отставая от лидирующего «Краснодара».

Следующий матч «Рубин» проведет 6 декабря в Ростове-на-Дону с «Ростовом» в 14.00 по московскому времени. Эта игра станет заключительной для команд в 2025 году.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 68, Нино (Соболев).

Зульфат Шафигуллин