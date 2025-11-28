«Ак Барс» крупно обыграл СКА в Казани в матче КХЛ
Казанцы одержали третью победу в последних четырех поединках в чемпионате
«Ак Барс» крупно обыграл СКА со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала третью победу в последних четырех поединках в чемпионате.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Артем Галимов, Илья Карпухин и Никита Дыняк. У СКА дважды отличился Брэндан Лайпсик.
Ранее «Ак Барс» в гостях обыграл «Нефтехимик» (3:2) и «Шанхайских Драконов» (3:2Б), а также проиграл в Москве «Спартаку» (0:1).
Казанцы сохранили вторую строчку в Восточной конференции, набрав 42 очка.
«Ак Барс» — СКА — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Голы:
1:0 — Яшкин (Карпухин, Барабанов, 03:24);
1:1 — Лайпсик (22:36);
2:1 — Сафонов (Галимов, Фальковский, 24:38, 4х4);
3:1 — Галимов (37:20);
4:1 — Карпухин (Галимов, Марченко, 41:10);
5:1 — Дыняк (Бровкин, Лучевников, 50:02);
5:2 — Лайпсик (Бландизи, 50:30).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».